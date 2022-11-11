Главный тренер «Вашингтона» пропустит игру против «Тампы» из-за ковида

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Лавиолетт был включен в ковид-протокол НХЛ и не сможет находиться на скамейке.

«Вашингтон» на данный момент набрал 14 очков в 15 матчах и находится вне зоны плей-офф. «Тампа» набрала 15 очков в 13 встречах.