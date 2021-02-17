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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал победу над «Питтсбургом»

08:13
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1).

«Я думаю, что мы выступили действительно хорошо. Казалось, что все были на высоте, собраны и готовы к игре. В прошлой игре мне понравилось многое, надо было немного его подкорректировать. Ванечек сделал несколько сейвов для нас, которые ему нужно было сделать. В целом, мы провели довольно сильный матч», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» идет на 4-м месте в Восточном дивизионе, а «Питтсбург» — на 5-м.

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