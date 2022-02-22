«У него неплохо получается». Главный тренер «Вашингтона» пошутил о голах Овечкина в пустые ворота

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт пошутил над результативностью капитана команды Александра Овечкина по голам в пустые ворота.

«У него неплохо получается. У него на клюшке — прицел дальнего действия», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

В текущем сезоне россиянин забросил семь шайб в пустые ворота.

Отметим, что в прошлом сезоне Овечкин не забил ни одного гола в пустые ворота, а в этом сезоне лидирует в НХЛ по этому показателю.