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Главный тренер «Вашингтона» поддержал Овечкина, отказавшегося от поездки на Матч звезд НХЛ

07:56
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Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал решение форварда команды Александра Овечкина отказаться от поездки на Матч звезд НХЛ. Болельщики выбрали россиянина капитаном Столичного дивизиона.

— В возрасте 34 лет правильно отдыхать и готовиться к тому, что он в конечном счете хочет — к еще одному походу к Кубку, — приводит слова Рирдена в своем Twitter журналист Том Гулитти.

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