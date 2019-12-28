Главный тренер «Вашингтона» поддержал Овечкина, отказавшегося от поездки на Матч звезд НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал решение форварда команды Александра Овечкина отказаться от поездки на Матч звезд НХЛ. Болельщики выбрали россиянина капитаном Столичного дивизиона.

— В возрасте 34 лет правильно отдыхать и готовиться к тому, что он в конечном счете хочет — к еще одному походу к Кубку, — приводит слова Рирдена в своем Twitter журналист Том Гулитти.