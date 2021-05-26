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Главный тренер «Вашингтона» отметил нестабильную игру Кузнецова

18:48
Евгений Кузнецов. Фото ХК «Вашингтон».
Евгений Кузнецов. Фото ХК «Вашингтон».
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт отметил нестабильную игру нападающего Евгения Кузнецова в прошедшем сезоне.

«Для него это важное лето», — приводит слова тренера журналист Иэн Оланд.

Главный тренер подчеркнул, что россиянин должен подойти к тренировочному лагерю в хорошей форме.

В январе Кузнецов вместе с другими россиянами «Вашингтона» нарушил протокол COVID-19. Тогда Евгению пришлось пропустить восемь матчей команды.

В конце регулярного чемпионата стало известно о попадании российского нападающего в COVID-протокол НХЛ — во второй раз за сезон.

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