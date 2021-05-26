Главный тренер «Вашингтона» отметил нестабильную игру Кузнецова
18:48
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт отметил нестабильную игру нападающего Евгения Кузнецова в прошедшем сезоне.
«Для него это важное лето», — приводит слова тренера журналист Иэн Оланд.
Главный тренер подчеркнул, что россиянин должен подойти к тренировочному лагерю в хорошей форме.
В январе Кузнецов вместе с другими россиянами «Вашингтона» нарушил протокол COVID-19. Тогда Евгению пришлось пропустить восемь матчей команды.
В конце регулярного чемпионата стало известно о попадании российского нападающего в COVID-протокол НХЛ — во второй раз за сезон.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю