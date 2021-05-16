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Главный тренер «Вашингтона» отметил игру Овечкина в первом матче против «Бостона»

07:18
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Левиолетт отметил игру капитана команды Александра Овечкина в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:2 ОТ).

«Овечкин был вовлечен в игру с первой же смены, — сказал Лавиолетт сайту НХЛ. — Он играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно. Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен».

Российский форвард Александр Овечкин за 18:26 на площадке записал на свой счет результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

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