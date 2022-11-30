Главный тренер «Вашингтона» объявил о рекорде Овечкина, команда аплодировала стоя

Игроки «Вашингтона» после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:1) поздравили форварда Александра Овечкина.

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт зачитал в раздевалке новость о том, что 37-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах. Хоккеисты встретили новость аплодисментами стоя.