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Главный тренер «Вашингтона» — об игре Самсонова: «Бывают времена, когда ничего не получается»

08:33
Илья Самсонов. Фото AFP
Илья Самсонов. Фото AFP
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Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал игру вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:5).

Россиянин начал встречу с первых минут, но был заменен после пяти пропущенных шайб.

— Это был год постоянного прогресса для него, — приводит слова Рирдена журналист Том Гулитти. — Мы видели его взлеты, но это не постоянная действительность. Бывают времена, когда ничего не получается. Эти голы были нашими ошибками, а не сейвами, которые он должен был совершить.

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