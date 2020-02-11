Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал игру вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:5).

Россиянин начал встречу с первых минут, но был заменен после пяти пропущенных шайб.

— Это был год постоянного прогресса для него, — приводит слова Рирдена журналист Том Гулитти. — Мы видели его взлеты, но это не постоянная действительность. Бывают времена, когда ничего не получается. Эти голы были нашими ошибками, а не сейвами, которые он должен был совершить.