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Главный тренер «Вашингтона»: «Мы выиграли благодаря Овечкину. Вот так и поступают суперзвезды»

11:16
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Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился впечатлениями от игры форварда Александра Овечкина в матче против «Лос-Анджелеса» (4:2). Капитан «Кэпиталз» оформил хет-трик.

— Все это очень впечатляет, но сегодняшний матч стал его квинтэссенцией, — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ. — Менее чем за пять минут он все перевернул. Мы выиграли благодаря этому. Вот так и поступают суперзвезды. Это по-настоящему особенный хоккеист.

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