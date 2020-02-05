Главный тренер «Вашингтона»: «Мы выиграли благодаря Овечкину. Вот так и поступают суперзвезды»

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился впечатлениями от игры форварда Александра Овечкина в матче против «Лос-Анджелеса» (4:2). Капитан «Кэпиталз» оформил хет-трик.

— Все это очень впечатляет, но сегодняшний матч стал его квинтэссенцией, — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ. — Менее чем за пять минут он все перевернул. Мы выиграли благодаря этому. Вот так и поступают суперзвезды. Это по-настоящему особенный хоккеист.