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Сегодня, 01:52

Лавиолетт: «Овечкин захочет вернуться как можно скорее, и мы позаботимся об этом»

Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт объяснил, почему Овечкин редко получает травмы
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт объяснил, почему российский капитан команды Александр Овечкин за карьеру редко получал травмы. Сегодня «Кэпиталз» предстоит сыграть против «Айлендерс» без россиянина.

«Иногда нужно немного удачи. Он действительно сильный парень, физически хорошо сложен. Я не могу этого объяснить как-то еще. Возможно, лучше задать такой вопрос кому-то другому. Алекс — прочный. Он ненавидит не играть в хоккей. Он ненавидит быть вне дома. Он захочет вернуться как можно скорее, и мы позаботимся о том, чтобы он был в хорошем состоянии для этого», — сказал Лавиолетт на предматчевой пресс-конференции.

Сегодня будет первая игра Овечкина, которую он пропустит из-за травмы в этом сезоне, и 25-я пропущенная игра за 17 сезонов в НХЛ.

Ранее клуб объявил, что российский форвард должен вернуться в строй «со дня на день». Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б) — он споткнулся о клюшку вратаря соперника и ударился левым плечом о борт.

Александр Овечкин. Овечкин пропустил утреннюю тренировку «Вашингтона»

В этом сезоне Овечкин сыграл в 77 матчах НХЛ и набрал 90 (50+40) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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Овечкин впервые в этом сезоне пропустит матч из-за травмы
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 52 28 112
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
Результаты / календарь
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2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 - : -
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 - : -
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
- : -
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 - : -
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 - : -
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 - : -
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 - : -
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 - : -
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 - : -
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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