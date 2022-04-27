Лавиолетт: «Овечкин захочет вернуться как можно скорее, и мы позаботимся об этом»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт объяснил, почему российский капитан команды Александр Овечкин за карьеру редко получал травмы. Сегодня «Кэпиталз» предстоит сыграть против «Айлендерс» без россиянина.

«Иногда нужно немного удачи. Он действительно сильный парень, физически хорошо сложен. Я не могу этого объяснить как-то еще. Возможно, лучше задать такой вопрос кому-то другому. Алекс — прочный. Он ненавидит не играть в хоккей. Он ненавидит быть вне дома. Он захочет вернуться как можно скорее, и мы позаботимся о том, чтобы он был в хорошем состоянии для этого», — сказал Лавиолетт на предматчевой пресс-конференции.

Сегодня будет первая игра Овечкина, которую он пропустит из-за травмы в этом сезоне, и 25-я пропущенная игра за 17 сезонов в НХЛ.

Ранее клуб объявил, что российский форвард должен вернуться в строй «со дня на день». Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б) — он споткнулся о клюшку вратаря соперника и ударился левым плечом о борт.

В этом сезоне Овечкин сыграл в 77 матчах НХЛ и набрал 90 (50+40) очков.