Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт назвал причины поражения от «Питтсбурга»
10:08
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт 24 февраля после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:3) на пресс-конференции подвел итоги встречи.
«В первом периоде мы немного переволновались. «Питтсбург» был просто быстрее, и этот вопрос требует немедленного решения. Тем более, у нас следующая встреча вновь против «пингвинов». В играх с таким соперником надо показывать соответствующий уровень, чего нам сегодня сделать не удалось», — сказал Лавиолетт.
Следующий матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится в пятницу, 26 февраля. Начало — в 3.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/capitals/video/postgame--peter-laviolette/t-277437440/c-7616261
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