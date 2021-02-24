Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт назвал причины поражения от «Питтсбурга»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт 24 февраля после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:3) на пресс-конференции подвел итоги встречи.

«В первом периоде мы немного переволновались. «Питтсбург» был просто быстрее, и этот вопрос требует немедленного решения. Тем более, у нас следующая встреча вновь против «пингвинов». В играх с таким соперником надо показывать соответствующий уровень, чего нам сегодня сделать не удалось», — сказал Лавиолетт.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится в пятницу, 26 февраля. Начало — в 3.00 (мск).