НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт назвал причины поражения от «Питтсбурга»

10:08
Теги:

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт 24 февраля после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:3) на пресс-конференции подвел итоги встречи.

«В первом периоде мы немного переволновались. «Питтсбург» был просто быстрее, и этот вопрос требует немедленного решения. Тем более, у нас следующая встреча вновь против «пингвинов». В играх с таким соперником надо показывать соответствующий уровень, чего нам сегодня сделать не удалось», — сказал Лавиолетт.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится в пятницу, 26 февраля. Начало — в 3.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/capitals/video/postgame--peter-laviolette/t-277437440/c-7616261

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир