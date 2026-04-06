Карбери после разгрома «Вашингтона» со счетом 1:8 от «Рейнджерс»: «Это просто удручает»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (1:8) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это просто удручает. Удручает, потому что мы так упорно боролись, чтобы вернуться в это положение, когда мы в пределах досягаемости. Это отнимает много сил? Без сомнения. Но это важные игры, и, к сожалению, сегодня у нас просто не было энергии.

Послушайте, я не собираюсь все сваливать на одно большинство, мы проиграли 1:8. В первом периоде у нас были кое-какие отрезки, но чувствовалось, что все немного не так. У нас было владение, но мы не могли из него выйти, не могли доставить шайбу к воротам, либо ее блокировали, либо мы ее теряли. Но мы все еще были в игре после первого периода. Счет 1:1, верно? А во втором периоде все развалилось», — цитирует канадского специалиста сайт НХЛ.

«Вашингтон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, у команды 87 очков после 78 игр.

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