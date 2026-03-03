Тренер «Вашингтона» Карбери — об отсутствии на тренировке Овечкина: «Нет оснований для беспокойства»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал отсутствие российского нападающего Александра Овечкина на тренировке команды.

«Нет оснований для беспокойства», — цитирует Карбери сайт НХЛ. По словам тренера, 40-летнему спортсмену дали время на восстановление.

Ожидается, что Овечкин будет готов сыграть 4 марта с «Ютой» в домашнем матче.

В сезоне-2025/26 в 62 матчах Овечкин набрал 50 (24+26) очков.

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