Тренер «Вашингтона» Карбери — о повреждении Овечкина: «Я даже не знаю, был ли это настоящий зуб»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал эпизод с повреждением, которое получил российский нападающий Александр Овечкин во время домашнего матча с «Чикаго» (2:3 Б).

«Я не спрашивал его об этом. И я даже не знаю, был ли это настоящий зуб. Потому что часто эти сколы — на искусственных (зубах), они скалываются, а потом заменяются, и все такое. Так что я не знаю, был ли это его настоящий зуб. Мне нужно будет это выяснить», — цитирует канадского тренера Russian Machine Never Breaks.

В третьем периоде матча канадский защитник «Чикаго» Луи Кревье ударил 40-летнего Овечкина клюшкой по лицу. В результате у россиянина оказался поврежден зуб. Судьи не зафиксировали нарушение правил.

В сезоне-2025/26 у Овечкина 34 (15+19) балла за результативность в 42 играх.