Тренер «Вашингтона» Карбери — о повреждении Овечкина: «Я даже не знаю, был ли это настоящий зуб»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал эпизод с повреждением, которое получил российский нападающий Александр Овечкин во время домашнего матча с «Чикаго» (2:3 Б).
«Я не спрашивал его об этом. И я даже не знаю, был ли это настоящий зуб. Потому что часто эти сколы — на искусственных (зубах), они скалываются, а потом заменяются, и все такое. Так что я не знаю, был ли это его настоящий зуб. Мне нужно будет это выяснить», — цитирует канадского тренера Russian Machine Never Breaks.
В третьем периоде матча канадский защитник «Чикаго» Луи Кревье ударил 40-летнего Овечкина клюшкой по лицу. В результате у россиянина оказался поврежден зуб. Судьи не зафиксировали нарушение правил.
В сезоне-2025/26 у Овечкина 34 (15+19) балла за результативность в 42 играх.
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|5
|Нэшвилл
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|6
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|0
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|7
|Чикаго
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|8
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
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|5
|Лос-Анджелес
|0
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|0
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|Сан-Хосе
|0
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|7
|Сиэтл
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|8
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