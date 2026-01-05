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5 января, 07:18

Тренер «Вашингтона» Карбери — о повреждении Овечкина: «Я даже не знаю, был ли это настоящий зуб»

Павел Лопатко

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал эпизод с повреждением, которое получил российский нападающий Александр Овечкин во время домашнего матча с «Чикаго» (2:3 Б).

«Я не спрашивал его об этом. И я даже не знаю, был ли это настоящий зуб. Потому что часто эти сколы — на искусственных (зубах), они скалываются, а потом заменяются, и все такое. Так что я не знаю, был ли это его настоящий зуб. Мне нужно будет это выяснить», — цитирует канадского тренера Russian Machine Never Breaks.

В третьем периоде матча канадский защитник «Чикаго» Луи Кревье ударил 40-летнего Овечкина клюшкой по лицу. В результате у россиянина оказался поврежден зуб. Судьи не зафиксировали нарушение правил.

В сезоне-2025/26 у Овечкина 34 (15+19) балла за результативность в 42 играх.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин в&nbsp;матче с &laquo;Чикаго&raquo; 4&nbsp;января.Молодой канадец выбил Овечкину зуб. И даже не был наказан за это

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Александр Овечкин
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Спенсер Карбери
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