Карбери — о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «В начале сезона у меня не было никакого представления об этом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал 1000-й гол российского форварда команды Александра Овечкина в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ.

«Честно говоря, еще несколько недель назад я даже не знал. В начале сезона у меня не было никакого представления. Мы знали, что он приближается к 900 голам в регулярных чемпионатах. Так что это недавно стало известно — что приближается сумма голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Мы, как тренерский штаб, заметили за последние пару игр несколько моментов, когда ребята отдавали ему пас в такие места, что я подумал: «Странно. У него там был хороший шанс». А потом выяснилось, что [Овечкин] претендует на свою 1000-ю шайбу. Ещё одно достижение в его невероятной карьере — забить 1000 голов», — сказал канадский тренер на пресс-конференции.

Овечкин забросил 1000-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3 ОТ).

В сезоне-2025/26 40-летний россиянин в 71 матче набрал 53 (26+27) очка.

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