Тренер «Вашингтона» Карбери: «Вы не сможете написать книгу о том, что Овечкин делает в 39 лет. Это невероятно»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери восхитился выступлением российского нападающего команды Александра Овечкина в этом сезоне.

23 февраля 39-летний форвард оформил хет-трик в матче против «Эдмонтона» (7:3).

«Голы, которые он забил сегодня, были важнейшими в этой игре. Очевидно, что, когда ты забиваешь три гола, они оказывают большое влияние, но в те моменты, когда они были забиты, игра была очень напряженной.

Вы не сможете написать рассказ или книгу о том, что он делает прямо сейчас в свои 39 лет. Голы, которые он забивает... важные голы в ворота прошлогодних финалистов Кубка Стэнли. Это просто невероятно», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне на счету Овечкина 46 (29+17) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ нападающий забросил 882 шайбы в 1467 играх. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ российскому форварду осталось забросить 12 шайб.