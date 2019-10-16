Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов займет место в воротах в предстоящем матче с «Торонто». При этом главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден заявил, что в клубе продолжают доверять вратарю Брэйдену Холтби.

— Никакой спорной ситуации нет, — приводит слова тренера Sportsnet. — Холтби — наш первый номер.

На старте сезона Холтби провел пять матчей и пропустил 18 шайб. Самсонов пропустил 4 шайбы в трех встречах.

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