Тренер «Ванкувера» Фут — о Марченко: «Если дать ему пространство, он заставит тебя расплачиваться»

Главный тренер «Ванкувера» Адам Фут прокомментировал игру российского нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Ванкувер» 25-летний Марченко забил гол и сделал результативную передачу.

«Тебя обыгрывают от борта. Ты оказываешься с неправильной стороны от более крупного игрока. Вот как на том моменте с Марченко. Ты ведь знаешь, что он силен в этом. Он мощный форвард. Нужно занимать позицию с защитной стороны от такого игрока и уважать его силу. Если дать ему пространство, он заставит тебя расплачиваться», — цитирует канадского тренера сайт НХЛ.

В сезоне-2025/26 Марченко в 43 матчах набрал 40 (17+23) очков.