Главный тренер «Торонто»: «У Михеева глубокий порез, он останется в Нью-Джерси»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Кифи рассказал о состоянии нападающего Ильи Михеева после пореза руки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4ОТ).

— Он находится в больнице, где его обследуют, — приводи слова Кифи журналист Май Морреале. — У него глубокий порез. Нам нужно разобраться с этим, но он собирается остаться в Нью-Джерси и пройти обследование. Нам придется выяснить, что нужно сделать.