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Главный тренер «Торонто»: «У Михеева глубокий порез, он останется в Нью-Джерси»

08:52
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Кифи рассказал о состоянии нападающего Ильи Михеева после пореза руки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4ОТ).

— Он находится в больнице, где его обследуют, — приводи слова Кифи журналист Май Морреале. — У него глубокий порез. Нам нужно разобраться с этим, но он собирается остаться в Нью-Джерси и пройти обследование. Нам придется выяснить, что нужно сделать.

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