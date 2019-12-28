Главный тренер «Торонто»: «У Михеева глубокий порез, он останется в Нью-Джерси»
08:52
Главный тренер «Торонто» Шелдон Кифи рассказал о состоянии нападающего Ильи Михеева после пореза руки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4ОТ).
— Он находится в больнице, где его обследуют, — приводи слова Кифи журналист Май Морреале. — У него глубокий порез. Нам нужно разобраться с этим, но он собирается остаться в Нью-Джерси и пройти обследование. Нам придется выяснить, что нужно сделать.
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