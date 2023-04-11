Главный тренер «Торонто» Киф об игре Самсонова: «Он великолепен»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил игру вратаря команды Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:1 ОТ).

«Я думаю, что в плане борьбы и самоотдачи сегодня никто не показал себя лучше, чем Илья, — цитирует Кифа сайт НХЛ. — Он был великолепен».

26-летний россиянин отразил 45 бросков из 46.

После этого матча «Торонто» со 107 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Флорида» с 92 очками — на седьмой строчке.