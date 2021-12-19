Главный тренер «Торонто» и три игрока команды включены в ковид-протокол

«Торонто» включил еще пять членов команды в ковид-протокол, сообщается в Twitter клуба.

В протокол попали главный тренер «Мэйпл Ливз» Шелдон Киф, его помощник Спенсер Карбери, а также защитники Ти Джей Броди, Трэвис Дермотт и вратарь Джек Кэмпбелл.

Ранее в ковид-протокол были включены Джон Таварес, Александр Керфут, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца.

Ближайшие матчи «Торонто» против «Ванкувера» и «Сиэтла» были перенесены.