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Главный тренер «Торонто» и три игрока команды включены в ковид-протокол

02:18
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«Торонто» включил еще пять членов команды в ковид-протокол, сообщается в Twitter клуба.

В протокол попали главный тренер «Мэйпл Ливз» Шелдон Киф, его помощник Спенсер Карбери, а также защитники Ти Джей Броди, Трэвис Дермотт и вратарь Джек Кэмпбелл.

Ранее в ковид-протокол были включены Джон Таварес, Александр Керфут, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца.

Ближайшие матчи «Торонто» против «Ванкувера» и «Сиэтла» были перенесены.

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Сергей Разин все материалы автора
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