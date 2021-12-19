Главный тренер «Торонто» и три игрока команды включены в ковид-протокол
02:18
«Торонто» включил еще пять членов команды в ковид-протокол, сообщается в Twitter клуба.
В протокол попали главный тренер «Мэйпл Ливз» Шелдон Киф, его помощник Спенсер Карбери, а также защитники Ти Джей Броди, Трэвис Дермотт и вратарь Джек Кэмпбелл.
Ранее в ковид-протокол были включены Джон Таварес, Александр Керфут, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца.
Ближайшие матчи «Торонто» против «Ванкувера» и «Сиэтла» были перенесены.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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