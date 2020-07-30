Главный тренер «Тампы» назвал Кучерова исключительным игроком

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением о взаимопонимании между нападающими Никитой Кучеровым и Брэйденом Пойнтом. В контрольном матче с «Флоридой» россиянин набрал 3 (2+1) очка, канадец — 4 (2+2).

— Пойнт и Кучеров — это два исключительных хоккеиста, которые могут творчески действовать в высоком темпе, — приводит слова Купера официальный сайт лиги. — У них было время поиграть вместе, между ними была некоторая химия. Разговаривал с ребятами на скамейке о том, эти двое делают. Многие игроки НХЛ прямо сейчас поражаются.

Здорово, что они в нашей команде. Многие другие игроки могут сделать то же самое, но эти двое действительно нашли взаимопонимание друг с другом.