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Главный тренер «Тампы» Купер прокомментировал возвращение Кучерова после травмы

10:10
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал возвращение нападающего Никита Кучеров после травмы. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1) 28-летний россиянин отдал две результативные передачи.

«Пропустить столько времени, а после выйти и сыграть с сильным, быстрым соперником, и сделать то, что сделал Никита — это уровень элиты, — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ. — Кучеров будет первым, кто скажет вам, что у него есть еще, что показать».

Кучеров не принимал участия в официальных встречах с 16 октября. В нынешнем сезоне нападающий забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в трех матчах за «Тампу».

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Карен Саркисян все материалы автора
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