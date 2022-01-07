Главный тренер «Тампы» Купер прокомментировал возвращение Кучерова после травмы

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал возвращение нападающего Никита Кучеров после травмы. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1) 28-летний россиянин отдал две результативные передачи.

«Пропустить столько времени, а после выйти и сыграть с сильным, быстрым соперником, и сделать то, что сделал Никита — это уровень элиты, — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ. — Кучеров будет первым, кто скажет вам, что у него есть еще, что показать».

Кучеров не принимал участия в официальных встречах с 16 октября. В нынешнем сезоне нападающий забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в трех матчах за «Тампу».