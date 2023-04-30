Купер о вылете «Тампы»: «Неприятно, отвыкли от таких ощущений»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал вылет «Тампы» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«До этого команда не проиграла ни одной серии на Востоке после 2019 года. Сейчас 2023-й. Отвыкли от таких ощущений. Я не знаю, не могу подобрать слово. Это просто неприятно. В какой-то момент это происходит, так уж сложилось», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

«Лайтнинг» проиграли «Торонто» в первом раунде (2-4, 1:2 ОТ в шестой игре).