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31 января, 05:42

Купер: «Чтобы быть великим, нужно быть невероятно стабильным все время. Кучеров именно такой»

Павел Лопатко

Главный тренер «Тампы» Джон Купер оценил игру российского нападающего Никиты Кучерова.

«В этой лиге много хороших игроков, но совсем немного великих. Чтобы быть великим, нужно быть невероятно стабильным все время. Никита именно такой. Я всегда говорю ему: «Требуй от себя превосходства, а не идеала». Я искренне верю, что он сам считает, что должен требовать идеала. Иногда он бывает слишком строг к себе из-за того, что происходит на льду, но, думаю, именно это и делает его тем, кто он есть. Стандарты, которые он задает себе, невероятно высоки, и он неустанно работает, чтобы им соответствовать. За этим здорово наблюдать.

Если вы спросите любого игрока, кто больше и упорнее всех работает над своим мастерством, в ста процентах случаев вам назовут именно его.

Теперь я знаю, что заставляет Куча работать. В 2015 году я этого не знал. Для меня тогда это было сложной задачей, и иногда я виню себя и некоторые свои методы, которыми пытался его мотивировать, когда еще недостаточно понимал его личность и русскую культуру в целом. Это было частью и моего обучения: я изучал, чем культура в России отличается от нашей, и это мне очень помогло. Им нужно управлять, а не мотивировать. Прежде всего, иногда нужно управлять его ожиданиями», — цитирует канадского специалиста сайт НХЛ.

32-летний Кучеров играет за «Тампу» с сезона-2013/2014. В текущем сезоне в 49 матчах он набрал 81 (27+54) очко.

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Никита Кучеров
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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