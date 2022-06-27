Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Колорадо» в финале Кубка Стэнли.

«Серия плей-офф закончилась, но это не конец нашего пути. Обычно о командах, которые не выиграли, вспоминают не так часто, но я думаю, что эта команда запомнится вам. То, через что прошли эти парни, все травмы... все хорошо запечатлено в памяти, какими воинами они были. Вы бы видели, что происходило в раздевалке. Я никогда не видел ничего подобного и не гордился командой больше, чем этой. Я всегда буду помнить их, хоть мы не выиграли. Но это поражение, конечно, ужасно для нас», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

«Тампа» в финале Кубка Стэнли уступила «Колорадо» со счетом 2-4 в серии. Ранее «Лайтнинг» два раза подряд становились чемпионами. Купер возглавляет команду с 2013 года.