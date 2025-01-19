Купер: «Кучеров — игрок поколения. У нас не хватит времени для разговора о том, что он значит для «Тампы» и НХЛ»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал о важности российского форварда Никиты Кучерова для команды и НХЛ.

«У нас не хватит времени для разговора о том, что значит «Куч» для нашей организации и этой лиги. Он игрок поколения. Надеюсь, мы увидим еще сотни таких. Хотя элитный игрок должен быть особенным», — приводит слова Купера пресс-служба «Тампы».

19 января 31-летний нападающий забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в матче против «Детройта» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Теперь на счету Кучерова 68 (21+47) очков за 42 матча в текущем сезоне.