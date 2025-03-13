Тренер «Тампы» Купер — о состоянии Кучерова: «Что-то распространяется по команде, и он это подхватил»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер ответил на вопрос о состоянии российского форварда Никиты Кучерова.

Ранее сообщалось, что 31-летний хоккеист из-за болезни может пропустить матч с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ, который пройдет в ночь на 14 марта.

«Посмотрим. Кажется, что-то распространяется по команде, и он просто следующий, кто это подхватил. Но посмотрим, как он будет себя чувствовать сегодня. Давайте подождем до вечера. Мы определенно попробуем этот вариант снова в какой-то момент, но пока не уверен, что это будет именно сегодня», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Кучеров не вышел на лед в третьем периоде матча с «Каролиной» (1:4) в ночь на 12 марта, а 13-го числа пропустил утреннюю раскатку.

В нынешнем сезоне россиянин провел 61 матч за «Тампу» в НХЛ и набрал 92 (28+64) очка.