Главный тренер «Сент-Луиса» считает, что Костину нужно меньше удаляться

Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин в контрольном матче против «Виннипега» (4:3 ОТ) набрал 3 (1+2) очка. После встречи главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби похвалил российского нападающего, но отметил, что Костину нужно меньше удаляться. В этой встрече он получил 6 минут штрафа за три нарушения, сообщает St. Louis Game Time.

— Он мог этого избежать, — сказал Беруби. — Иногда он теряет контроль. Делает не то, что нужно, понимаете? А ему нужно просто играть в хоккей.

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