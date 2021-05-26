Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал о травме Тарасенко

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби подтвердил, что нападающий Владимир Тарасенко получил травму паха. Однако тренер уверен, что это не помешает россиянину сыграть на чемпионате мира в Латвии, пишет в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

«Сент-Луис» завершил участие в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в первом раунде «Колорадо» (0-4). Тарасенко пропустил большую часть сезона, отыграв в регулярном чемпионате 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету 2 гола в 4 играх.

26 мая он прибыл в расположение сборной России.