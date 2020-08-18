Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии Тарасенко

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал о состоянии нападающего Владимира Тарасенко. Россиянин был отправлен в Сент-Луис, где должен встретиться с врачами команды для дальнейшего обследования плеча, на котором была сделана операция.

— Когда ты перенес такую сложную операцию, то стоит ожидать нечто подобного, — приводит слова Беруби Twitter «Блюз». — Если ты восстанавливался девять месяцев, то могут возникнуть дополнительные сложности. Посмотрим, что скажут специалисты. Тогда решим, как быть дальше.