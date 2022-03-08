Главный тренер «Сент-Луиса» оценил игру Костина в нынешнем сезоне НХЛ

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал, что его не устраивает в игре российского нападающего Клима Костина.

«Он получает ненужные удаления. В неподходящее время. Играет нестабильно. Я хочу понимать, чего могу ждать от своего игрока. Пока он не может дать мне этого», — цитирует Беруби в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

В нынешнем регулярном чемпионате 22-летний россиянин провел 40 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков и заработал 23 минуты штрафа.