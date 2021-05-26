Главный тренер «Сент-Луиса» объяснил, почему Костин не играл в плей-офф
19:20
Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби ответил на вопрос, почему нападающий Клим Костин не играл в плей-офф. Тренер отметил, что хоккеист выглядел несколько уставшим.
«Я сделал ставку на тех парней, которые могли выполнить работу», — приводит слова тренера журналист Джереми Рутерфорд.
Костин большую часть сезона провел в КХЛ в составе «Авангарда». Потом он уехал в Северную Америку и успел провести 2 матча в регулярном чемпионате.
В плей-офф 22-летний россиянин на лед не выходил. «Сент-Луис» в первом раунде проиграл «Колорадо» (0-4).
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