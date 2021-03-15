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Главный тренер сборной США на МЧМ-2021 может возглавить «Баффало»

18:11
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Главный тренер сборной США на молодежном чемпионате мира-2021 Нэйт Лиман может стать новым главным тренером «Баффало», если клуб уволит Ральфа Крюгера, сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Лиман сейчас работает со студентами в колледже Провиденс. С ним было собеседование до того, как Крюгер был утвержден новым главным тренером «Клинков», и Лиман считался серьезным претендентом.

«Баффало» занимает последнее место в НХЛ в нынешнем сезоне, имея в активе 16 очков в 26 матчах и разницу шайб «-30».

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