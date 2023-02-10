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Сегодня, 21:16

Главный тренер сборной России по хоккею отреагировал на обмен Тарасенко в «Рейнджерс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов считает, что обмен нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс» пойдет на пользу игроку.

«Перед дедлайном всегда можно ожидать любого обмена. У Тарасенко в «Сент-Луисе» сейчас не складывалось, поэтому смена обстановки может пойти ему на пользу. Артемий Панарин только поможет Вове, который на 100 процентов усилит «Рейнджерс». Главное, чтобы у Тарасенко все было в порядке со здоровьем и не беспокоили травмы.

Наверняка генменеджер «Рейнджерс» исходил из того, что Тарасенко и Панарин играли вместе и дружат. Всегда, когда игрок меняет клуб, это дает какой-то глоток свежего воздуха и новые ощущения. Хочется, чтобы у Володи все получилось», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.

 
Владимир Тарасенко. Тарасенко едет в «Рейнджерс» к Панарину! Обмен-бомба с участием российской звезды

 

Источник: Чемпионат
Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
Алексей Жамнов
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Тарасенко тренируется в одном звене с Панариным и Зибанежадом
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