Главный тренер сборной Финляндии готов работать в НХЛ

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен заявил, что открыт для предложений от клубов Национальной хоккейной лиги.

«Думаю, что мог бы помочь команде НХЛ, даже в роли помощника. Я знаю, что нужно для победы.

Время покажет. У меня нет переговоров с клубами НХЛ. Меня полностью устраивает текущая ситуация. Тренировать финских «львов» — это здорово", — цитирует Ялонена Iltalehti.

Под руководством Ялонена сборная Финляндии в 2022 году выиграла Олимпийские игры и чемпионат мира.