Тренер «Сан-Хосе» Варсофски — об Аскарове и Недельковиче: «Думаю, у нас отличный дуэт»

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски прокомментировал игру вратарей Ярослава Аскарова и Алекса Недельковича.

«Я думаю, конкуренция заставляет тебя становиться лучше, и, кажется, это мы сейчас и наблюдаем, — сказал Варсофски. — Я знал, что Нэд (американский вратарь Алекс Неделькович — прим.) будет таким парнем, и Аски не менее амбициозен. Думаю, у нас отличный дуэт. Они поддерживают друг друга, когда выходят на лед, а с нашим графиком мы будем использовать обоих».

23-летний россиянин Аскаров в сезоне-2025/26 в 16 матчах пропустил 45 голов. Его средний коэффициент надежности составляет 2,9, а процент отраженных бросков — 90,98.

29-летний американец Неделькович в 11 матчах пропустил 33 гола, его коэффициент надежности — 3,12, а процент отраженных бросков — 89,59.

«Сан-Хосе» занимает 10-е место в Западной конференции (27 очков после 26 матчей).