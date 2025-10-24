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24 октября 2025, 14:41

Главный тренер «Сан-Хосе» Варсофски пошутил после первой победы команды: «Дети все еще со мной»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски после первой победы своей команды пошутил, что дети все еще с ним.

«Дети все еще со мной», — цитирует тренера в социальных сетях Макс Миллер.

После пяти поражений подряд на старте сезона НХЛ специалист заявлял, что готов был бы отказаться от одного из своих детей ради долгожданной победы. 21 октября Варсофски принес извинения за свое эмоциональное высказывание.

24 октября «Сан-Хосе» в матче с «Рейнджерс» (6:5 ОТ) одержал первую победу в сезоне и с 4 очками в 7 матчах занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ.

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4 Коламбус 0 0 0 0
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2 Бостон 0 0 0 0
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Центральный дивизион И В П О
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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