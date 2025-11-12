Главный тренер «Сан-Хосе» Варсофски: «Благодаря Аскарову у нас был шанс на победу»

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски отметил игру российского вратаря Ярослава Аскарова.

«[Аскаров] был великолепен. Наши периоды игры в меньшинстве, даже несмотря на один пропущенный гол, выглядели очень хорошо. Благодаря Аски у нас был шанс на победу», — цитирует Варсофски официальный сайт НХЛ после победы над «Миннесотой» (2:1 ОТ).

23-летний Аскаров в сезоне-2025/26 в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ одержал 5 побед, его коэффициент надежности составляет 3,29, а процент отраженных бросков — 89,9.