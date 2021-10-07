«Сейчас атмосфера в коллективе отличная». Главный тренер «Сан-Хосе» — об отсутствии Эвандера Кенйна
Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер рассказал об атмосфере в тренировочном лагере команды. Отметим, что клуб начал подготовку к сезону без скандального форварда Эвандера Кейна.
«Не хочу забегать вперед. Но сейчас атмосфера в коллективе отличная. Мне кажется, такого хорошего настроя в команде еще не было», — признался тренер The Athletic.
Однако он отказался связывать это именно с отсутствием Кейна.
Ранее в Национальной хоккейной лиге подтвердили, что в отношении нападающего Эвандера Кейна ведется новое расследование. Источник в лиге сообщил, что канадский форвард мог предоставить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.
До этого появлялась информация, что в коллективе недовольны вызывающим поведением игрока. Некоторые хоккеисты не хотели выступать с ним за одну команду.
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