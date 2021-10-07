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«Сейчас атмосфера в коллективе отличная». Главный тренер «Сан-Хосе» — об отсутствии Эвандера Кенйна

Главный тренер «Сан-Хосе» рассказал об атмосфере в команде без нападающего Эвандера Кейна
14:21
Эвандер Кейн. Фото USA Today Sports
Эвандер Кейн. Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер рассказал об атмосфере в тренировочном лагере команды. Отметим, что клуб начал подготовку к сезону без скандального форварда Эвандера Кейна.

«Не хочу забегать вперед. Но сейчас атмосфера в коллективе отличная. Мне кажется, такого хорошего настроя в команде еще не было», — признался тренер The Athletic.

Однако он отказался связывать это именно с отсутствием Кейна.

Ранее в Национальной хоккейной лиге подтвердили, что в отношении нападающего Эвандера Кейна ведется новое расследование. Источник в лиге сообщил, что канадский форвард мог предоставить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

До этого появлялась информация, что в коллективе недовольны вызывающим поведением игрока. Некоторые хоккеисты не хотели выступать с ним за одну команду.

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Иван Шитик все материалы автора

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