НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Главный тренер «Сан-Хосе» рассказал о перспективах Мельничука

19:25
Теги:

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер заявил, что рассчитывает на российского вратаря Алексея Мельничука.

«Он является будущим нашей команды, — приводит слова тренера NBC Sports Bay Area. — Но ему нужно набираться опыта. И пока лучше это делать в фарм-клубе. Когда мы решим, что он готов делать разницу в первой команде, то он получит свой шанс».

В нынешнем сезоне НХЛ Мельничук дебютировал, заменив по ходу матча Мартина Джонса. Он успел отразить пять бросков в игре против «Лос-Анджелеса» (2:6).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир