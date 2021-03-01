Главный тренер «Сан-Хосе» рассказал о перспективах Мельничука

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер заявил, что рассчитывает на российского вратаря Алексея Мельничука.

«Он является будущим нашей команды, — приводит слова тренера NBC Sports Bay Area. — Но ему нужно набираться опыта. И пока лучше это делать в фарм-клубе. Когда мы решим, что он готов делать разницу в первой команде, то он получит свой шанс».

В нынешнем сезоне НХЛ Мельничук дебютировал, заменив по ходу матча Мартина Джонса. Он успел отразить пять бросков в игре против «Лос-Анджелеса» (2:6).