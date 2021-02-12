Тренер «Сан-Хосе» раскритиковал игру основного вратаря: «Хотел выпустить Мельничука после третьей шайбы»

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер раскритиковал игру вратаря «Шаркс» Мартина Джонса в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:6). В середине третьего периода вместо Джонса появился российский вратарь Алексей Мельничук, для которого эта встреча стала дебютной в составе команды.

«Игра Джонса не соответствует стандартам «Сан-Хосе», и, я уверен, не соответствует стандартам самого Мартина. Я думал о том, чтобы выпустить Мельничука после третьей шайбы. Оглядываясь назад, думаю, что так и стоило поступить», — приводит Teal Town USA в Twitter слова Бугнера.

«I was thinking of putting Melnichuk in after the 3rd goal and in retrospect, maybe I should've. But I challenged Jones in the 1st intermission.» — Boughner #SJSharks — TEAL TOWN USA — A San Jose Sharks Podcast (@TEALTOWNUSA) February 12, 2021

Мартин Джонс пропустил 6 шайб в игре против «Кингз». За 9 минут и 11 секунд до конца третьего периода вместо него появился Алексей Мельничук, отразивший 5 из 5 бросков.

Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе» в мае 2020 года. Из-за задержки старта сезона в НХЛ голкипер выступал за нижегородское «Торпедо» в КХЛ до декабря 2020 года, после чего присоединился к «Шаркс».