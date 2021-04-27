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Главный тренер «Сан-Хосе» оценил дебют Александра Барабанова

20:09
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Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер оценил дебют за калифорнийский клуб форварда Александра Барабанова.

«Очень умный игрок. У него есть мастерство, понимание, когда нужно придержать шайбу, а когда пойти на обострение, он отлично действует у бортов и делает массу полезных вещей, которые идут на пользу команде. Что мне больше всего понравилось — он избегает ненужного риска. Если нет очевидного продолжения, он не стесняется просто разрядить обстановку, выбросив шайбу в безопасную зону или отдав ее защитникам», — цитирует русскоязычный сайт НХЛ.

В матче против «Аризоны» (6:4) россиянин забросил победную шайбу, которая стала для него дебютной в НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/barabanov-vpechatlil-san-jose-svoim-debjutom/c-324074918

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