Главный тренер «Сан-Хосе» оценил дебют Александра Барабанова

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер оценил дебют за калифорнийский клуб форварда Александра Барабанова.

«Очень умный игрок. У него есть мастерство, понимание, когда нужно придержать шайбу, а когда пойти на обострение, он отлично действует у бортов и делает массу полезных вещей, которые идут на пользу команде. Что мне больше всего понравилось — он избегает ненужного риска. Если нет очевидного продолжения, он не стесняется просто разрядить обстановку, выбросив шайбу в безопасную зону или отдав ее защитникам», — цитирует русскоязычный сайт НХЛ.

В матче против «Аризоны» (6:4) россиянин забросил победную шайбу, которая стала для него дебютной в НХЛ.