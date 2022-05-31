Главный тренер «Рейнджерс» Галлан поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Стэнли с «Тампой»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой».

Первый матч серии состоится в четверг, 2 июня. Встреча пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Игра начнется в 3.00 московскому времени.

«Очевидно, что «Тампа» — это отличная команда, — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ. — Они выиграли два Кубка Стэнли подряд. Джон Купер — отличный тренер и мой хороший друг. Это будет отличное противостояние и веселая серия. Мы хорошо играли с «Тампой» в регулярном чемпионате, но это ничего не значит».

Напомним, ранее «Нью-Йорк» обыграл «Питтсбург» (4-3) и «Каролину» (4-3), а «Лайтнинг» — «Торонто» (4-3) и «Флориду» (4-0).