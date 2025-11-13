Главный тренер «Рейнджерс» Салливан отметил высокую результативность Панарина в последних играх

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан оценил высокую результативность нападающего Артемия Панарина в последних матчах. Россиянин набрал девять очков в четырех играх после шестиматчевой серии без результативных действий.

«Думаю, когда он в лучшей форме, шайба следует за ним по пятам. Он находит способ часто ее получить. Вероятно, этому есть ряд причин, но именно так выглядит игра, когда он в лучшей форме. Думаю, он также представляет угрозу вне зоны атаки. У него есть удивительная способность задерживать или замедлять игру, пропускать ее через себя, а затем создавать моменты. Думаю, он становится лучше в плане поддержки игры в зоне нападения. Мы стараемся подтолкнуть его быть немного ближе к партнерам по звену, и, по-моему, у него это получается лучше», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

В ночь на 13 ноября Панарин сделал четыре голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (7:3). Форварда признали второй звездой игры.

Всего 34-летний россиянин в этом сезоне набрал 16 (5+11) очков в 18 матчах.