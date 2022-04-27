Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о травме Панарина

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан высказался о травме российского форварда команды Артемия Панарина.

«Очевидно, мы собираемся дать некоторым игрокам отдохнуть. У нас есть отличная возможность для этого», — приводит журналист Молли Уокер слова Галлана.

Специалист подчеркнул, что если Панарин и еще один травмированный хоккеист «Рейнджерс» Эндрю Копп не выйдут на лед в последних играх регулярного чемпионата с «Монреалем» (28 апреля) и «Вашингтоном» (30 апреля), то это произойдет не по причине их повреждений.

Панарин получил травму верхней части тела в игре с «Каролиной» (3:4), которая прошла в ночь с 26 на 27 апреля. В сезоне-2021/22 30-летний россиянин набрал 96 (22+74) очков в 75 матчах.

«Рейнджерс» досрочно гарантировали себе попадание в плей-офф НХЛ.