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Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о степени серьезности травмы Панарина

20:16
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о степени серьезности травмы, которую получил нападающий Артемий Панарин.

«Если бы он был готов сыграть, то он вышел бы на лед в матче с «Бостоном», — приводит слова тренера сайт НХЛ. — Повторюсь, сейчас его статус «со дня на день». Мы не думаем, что с ним случилось что-то серьезное или долгосрочное. И мы надеемся, что в следующий раз, когда мы будем играть, он сможет нам помочь».

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 5 шайб и 10 результативных передач.

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