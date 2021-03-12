Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о состоянии Панарина

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о том, когда форвард Артемий Панарин вернется в состав команды.

Ранее стало известно, что россиянин может вернуться на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

«У него все хорошо. Он находится в команде пару дней и пребывает в отличном расположении духа. Ему не терпится снова сыграть. Но мы хотим точно знать, что он будет находиться в ситуации, когда сможет добиваться наибольшего успеха.

Хлеб сегодня тренировался, так что у него однозначно есть шанс сыграть завтра. Мы будем точнее знать позднее», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

В конце февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного клуба в Континентальной хоккейной лиге. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок заключения, однако за спортсмена вступились «авторитетные жители латвийской столицы» и помогли «спустить дело на тормозах».

В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, но в ближайшее время не будет выступать за команду. На данный момент Панарин пропустил уже девять матчей «Рейнджерс». 10 марта россиянин вернулся к тренировкам.

В этом сезоне 29-летний Панарин провел 14 матчей и набрал 18 (5+13) очков.