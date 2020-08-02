Главный тренер «Рейнджерс» полагает, что Шестеркин не сыграет в ближайшем матче

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подвел итоги первого матча серии квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:3).

— Начало такой серии во многом зависит от того, с какой головой ты к ней подойдешь, — цитирует тренера сайт НХЛ. — Но мы в первой половине матча были медленными. Не хватало ни скорости, ни темпа.

То, что не был доступен Шестеркин? Мы узнали об этом за день до матча. Я не уверен, что он сможет выйти и во второй встрече. При этом Лундквист провел хорошую игру.

Мы победили «Каролину» четыре раза в регулярном чемпионате. Но это в прошлом. Уже в самом начале матча мы потеряли одного из лучших своих игроков... Но в хоккее бывает всякое, и мы как команда должны держать удар, быть более голодными до победы. А мы пропустили быстрый гол, не забили в большинстве, и в первом периоде вообще мало бросали по воротам.