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Главный тренер «Рейнджерс» полагает, что Шестеркин не сыграет в ближайшем матче

09:15
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подвел итоги первого матча серии квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:3).

— Начало такой серии во многом зависит от того, с какой головой ты к ней подойдешь, — цитирует тренера сайт НХЛ. — Но мы в первой половине матча были медленными. Не хватало ни скорости, ни темпа.

То, что не был доступен Шестеркин? Мы узнали об этом за день до матча. Я не уверен, что он сможет выйти и во второй встрече. При этом Лундквист провел хорошую игру.

Мы победили «Каролину» четыре раза в регулярном чемпионате. Но это в прошлом. Уже в самом начале матча мы потеряли одного из лучших своих игроков... Но в хоккее бывает всякое, и мы как команда должны держать удар, быть более голодными до победы. А мы пропустили быстрый гол, не забили в большинстве, и в первом периоде вообще мало бросали по воротам.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/rangers-need-panarin-to-show-mvp-form/c-317772218

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