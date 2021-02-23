Главный тренер «Рейнджерс» подтвердил, что Панарин пропустит матч против «Филадельфии»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что нападающий команды Артемий Панарин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии», информирует пресс-служба клуба.

Также в этой встрече не смогут принять участие форварды Каапо Какко и Филип Хитил.

22 февраля стало известно, что хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин взял отпуск в клубе после обвинений в избиении девушки в 2011 году.

Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011-м.