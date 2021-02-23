Главный тренер «Рейнджерс» подтвердил, что Панарин пропустит матч против «Филадельфии»
20:34
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что нападающий команды Артемий Панарин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии», информирует пресс-служба клуба.
Также в этой встрече не смогут принять участие форварды Каапо Какко и Филип Хитил.
22 февраля стало известно, что хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин взял отпуск в клубе после обвинений в избиении девушки в 2011 году.
Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011-м.
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